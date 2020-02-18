Фасад исторического здания гастронома "Елисеевский" в Москве украсят подсветкой

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Архитектурно-художественную подсветку установят на историческом здании гастронома "Елисеевский" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"В 2020 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установят архитектурно-художественную подсветку на историческом здании гастронома "Елисеевский" в центре Москвы", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что правильно подобранное освещение зданий придает городу дополнительное очарование, подчеркивает индивидуальный облик и характер архитектуры. Это улучшает имидж города, привлекает внимание горожан и туристов.

Ранее сообщалось, что с 2011 года в городе установлено более 226 тыс. новых опор наружного освещения. Количество осветительных приборов увеличилось более чем в 1,5 раза и достигло 625 тыс. (в 2011 году их количество составляло 399 тыс.). Кроме того, с 2011 года количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой выросло более чем в 3,8 раза - на сегодняшний день их около 2,2 тыс.

Всего в 2020 планируется оборудовать архитектурно-художественной подсветкой 66 объектов, включая здания Третьяковской галереи, МГУ имени Ломоносова на Моховой улице, Савеловского вокзала, храма Вознесения в Коломенском парке.