{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фасад исторического здания гастронома "Елисеевский" в Москве украсят подсветкой

Всего в 2020 планируется оборудовать архитектурно-художественной подсветкой 66 объектов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Архитектурно-художественную подсветку установят на историческом здании гастронома "Елисеевский" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"В 2020 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установят архитектурно-художественную подсветку на историческом здании гастронома "Елисеевский" в центре Москвы", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что правильно подобранное освещение зданий придает городу дополнительное очарование, подчеркивает индивидуальный облик и характер архитектуры. Это улучшает имидж города, привлекает внимание горожан и туристов.

Ранее сообщалось, что с 2011 года в городе установлено более 226 тыс. новых опор наружного освещения. Количество осветительных приборов увеличилось более чем в 1,5 раза и достигло 625 тыс. (в 2011 году их количество составляло 399 тыс.). Кроме того, с 2011 года количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой выросло более чем в 3,8 раза - на сегодняшний день их около 2,2 тыс.

Всего в 2020 планируется оборудовать архитектурно-художественной подсветкой 66 объектов, включая здания Третьяковской галереи, МГУ имени Ломоносова на Моховой улице, Савеловского вокзала, храма Вознесения в Коломенском парке.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сервис по информированию родителей о школьном меню планируют создать в Москве
Предполагается, что систему разработают до мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС