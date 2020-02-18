Сервис по информированию родителей о школьном меню планируют создать в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Столичная Общественная палата предлагает столичным департаментам информационных технологий и образования разработать новый электронный сервис, который будет ежедневно сообщать родителям о школьном меню их детей. Об этом сообщила во вторник председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты города Москвы Мария Лазутова.

"Мы будем просить правительство Москвы, в частности, департамент информационных технологий, чтобы они совместно с департаментом образования разработали информационный сервис о школьном меню, который мог бы быть доступным каждому родителю, школьнику - например, с опросом, что ему нравится [в меню], а что нет, - и службам, которые заняты питанием. Предлагаем до мая разработать систему ежедневного информирования через приложение", - сказала Лазутова.

По ее словам, таким образом, родители избавятся от необходимости искать соответствующую информацию на сайтах образовательных учреждений.

На сегодняшний день с помощью "Московской электронной школы" в разделе "Проход и питание" родители могут дистанционно следить за тем, что ест их ребенок в школе. Также можно ставить запрет на приобретение в школьных буфетах продуктов, которые, по мнению родителей, не подходят ребенку, например, сладости или напитки, содержащие большое количество сахара.