{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сервис по информированию родителей о школьном меню планируют создать в Москве

Предполагается, что систему разработают до мая

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Столичная Общественная палата предлагает столичным департаментам информационных технологий и образования разработать новый электронный сервис, который будет ежедневно сообщать родителям о школьном меню их детей. Об этом сообщила во вторник председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты города Москвы Мария Лазутова.

"Мы будем просить правительство Москвы, в частности, департамент информационных технологий, чтобы они совместно с департаментом образования разработали информационный сервис о школьном меню, который мог бы быть доступным каждому родителю, школьнику - например, с опросом, что ему нравится [в меню], а что нет, - и службам, которые заняты питанием. Предлагаем до мая разработать систему ежедневного информирования через приложение", - сказала Лазутова.

По ее словам, таким образом, родители избавятся от необходимости искать соответствующую информацию на сайтах образовательных учреждений.

На сегодняшний день с помощью "Московской электронной школы" в разделе "Проход и питание" родители могут дистанционно следить за тем, что ест их ребенок в школе. Также можно ставить запрет на приобретение в школьных буфетах продуктов, которые, по мнению родителей, не подходят ребенку, например, сладости или напитки, содержащие большое количество сахара.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве появились три первых специализированных детсада для аллергиков
В таких садах детей с аллергией на молочные продукты обеспечат специализированным питанием
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС