Верба в Москве распустилась на месяц раньше из-за теплой зимы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Почки начали распускаться на вербе в Москве на месяц раньше положенного из-за аномально теплой зимы. Если такая погода сохранится, преждевременно зацвести могут также орешник и ольха, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента природопользования.

"На вербе начали распускаться <...> почки. Такое раннее цветение может быть связано с теплой погодой. Температура нынешней зимой держится выше климатической нормы, как об этом сообщают метеорологические службы. Соответственно, цветение началось раньше обычного, почти на месяц", - сказал собеседник агентства.

В департаменте пояснили, что "верба" - это народное название ивы остролистной. Почки на этом дереве начинают распускаться задолго до листьев. "Сначала распускаются почечные чешуи, и мы видим опушенную часть цветка, это происходит при первых же оттепелях, даже в зимнее время. А далее <...> почка начинает расти, преобразовываясь в сережку при совокупности двух факторов: среднесуточной положительной температуры и длины светового дня", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что негативные последствия в связи с ранним цветением для этих деревьев могут наступить в случае резкого похолодания. В ведомстве добавили, что, если температура в ближайшее время не снизится и погода останется такой же теплой, предположительно, помимо ольхи и орешника, раньше времени могут распуститься форзиция и некоторые другие виды раннецветущих растений.

"Прогнозировать цветение еще каких-либо растений очень сложно, так как основная масса растений начинает распускать листья и цветы, ориентируясь на продолжительность светового дня и на совокупность среднесуточных температур. Сказать однозначно, хорошо это или плохо [преждевременное цветение растений - прим. ТАСС] нельзя", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе также рассказали, что теплые месяцы зимы в этом году в Москве позволили многим видам птиц благополучно пережить этот сезон. Период размножения у птиц при этом, как правило, наступает по календарному времени, они ориентируются больше на длину светового дня, а не на тепло и наличие корма. В целом, в истории наблюдений за погодными условиями в столице нынешняя зима побила все температурные рекорды, и, как она в итоге повлияет на успех размножения птиц, покажет только дальнейшее наблюдение, добавили в пресс-службе.