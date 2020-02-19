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В Москве ожидаются небольшие осадки

Температура воздуха повысится до пяти градусов тепла

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшие осадки и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит три-пять градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до минус одного градуса.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах ноля-пяти градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.

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Россия
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