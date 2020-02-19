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В Гидрометцентре посоветовали москвичам не убирать далеко зимнюю одежду

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в марте еще будут минусовые температуры
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Москвичам не следует очаровываться нынешним теплом и прятать зимнюю одежду, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы, конечно, изнежены теплом сейчас. Однако далеко зимние куртки прятать не надо. Еще отрицательные температуры в марте будут, но это не отменяет прогноз о ранней весне", - сказал он ТАСС.

Ранее Вильфанд сообщил, что морозы еще могут прийти в марте. Температура будет опускаться до минус 10 градусов, что, как отметил Вильфанд, соответствует климатической норме.

Тем не менее до конца текущей недели москвичи еще могут насладиться "апрельским теплом", отмечал ранее он.

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