ЦОДД Москвы разработает предложения по повышению безопасности движения во дворах

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проанализировал статистику аварийности во дворах жилых домов в Москве и намерен разработать предложения, которые помогут сделать удобнее и безопаснее движение пешеходов, велосипедистов, а также снизить количество аварий с участием автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе учреждения.

В 2019 году во дворах в Москве произошло 130 аварий, 16% из них - с участием несовершеннолетних. При этом 90% случаев сопровождается наездом на пешеходов.

"На данный момент ЦОДД разрабатывает рекомендации по организации движения транспорта и пешеходов на дворовых и придомовых территориях. В зависимости от типологии дворов будут предложены рекомендации, которые помогут сделать безопаснее прогулки пешеходов и снизить количество аварий среди автомобилистов. Это важно делать, поскольку сейчас безопасности во дворах уделяется недостаточно внимания", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что первые предложения будут озвучены уже в текущем году.

По данным аналитиков учреждения, в 2019 году несовершеннолетние участники ДТП во дворах в 40% случаев передвигались на самокатах, электросамокатах, моноколесах, гироскутерах, сегвеях. "Средства индивидуальной мобильности становятся популярными средствами передвижения среди детей. Они развивают высокую скорость, поэтому водитель может не успеть вовремя заметить пешехода", - отметили в учреждении.

В ЦОДД попросили водителей быть внимательнее при выезде с придомовой территории на проезжую часть и не превышать скорость во дворах, а родителей, в свою очередь, объяснять детям правила поведения на дороге.