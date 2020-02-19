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Некоторые электрички на МЦД-2 задерживается из-за неисправного поезда

Составы следуют с увеличенными интервалами на участке Каланчевская - Тушино в сторону области

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сбой в движении электричек произошел на Московском центральном диаметре (МЦД) на участке Каланчевская - Тушино из-за неисправного поезда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Некоторые поезда на МЦД-2 на участке Каланчевская - Тушино в сторону области следуют с увеличенными интервалами из-за неисправности поезда", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что специалисты ЦППК и РЖД прилагают все усилия для скорейшего ввода поездов в график.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. Они включают 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.

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