Сообщения об угрозах взрывов в учреждениях Москвы не подтвердились

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозах взрывов, поступившие в среду в ряд учреждений Москвы, не подтвердились. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Все анонимные сообщения были проверены, опасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что из торгового центра "Город" были эвакуированы почти 3,5 тыс. человек.

Ранее в среду анонимки поступили в Государственный университет управления на Рязанском проспекте, торговый центр "Город" на шоссе Энтузиастов, храм Христа Спасителя, корпус Российского аграрного университета имени К.А. Тимирязева на Тимирязевской улице, в две школы и родильный дом № 8 имени В.П. Демихова на Самаркандском бульваре. Последний на время проверки работал штатно.

Также в пресс-службе Мосгорсуда сообщали об эвакуации семи судов. Источник ТАСС рассказал о добавлении в список проверяемых еще пяти судов столицы.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".