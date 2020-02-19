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Тактильные модели станут частью основной экспозиции Исторического музея

Их представят посетителям в июне 2020 года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Тактильные экспонаты станут частью основной экспозиции Государственного исторического музея. Увидеть их можно будет в июне 2020 года, сообщает пресс-служба проекта в среду.

"Научно-исследовательская реставрационная лаборатория "Археолаб" стала победителем конкурса Фонда президентских грантов. В рамках гранта будут изготовлены тактильные модели, и в июне 2020 года их представят посетителям музея. Исторический музей станет первой музейной институцией, которая разместит тактильные модели на всей экспозиции на постоянной основе, не выделяя их в отдельное пространство (до этого другими музеями тактильные модели размещались лишь на временных выставках)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в 2019 году в Историческом музее состоялась первая выставка "Трогательная история". На ней впервые были представлены тактильные модели к ключевым экспонатам музея - археологическим находкам, знаковым памятникам времен Древней Руси и Московского царства. Проект был реализован при содействии Благотворительного фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" и Научно-исследовательской реставрационной лаборатории "Археолаб".

Для экспозиции в Историческом музее будут созданы тактильные модели к ключевым экспонатам от каменного века до эпохи Петра I. Среди них тактильная модель неандертальца, архитектурный силуэт знаменитого моленного места Ивана Грозного с панелью, изображающей венчание князя Владимира Мономаха "шапкой Мономаха", тактильная модель сабли в ножнах Дмитрия Пожарского. Специально для выставки будет изготовлен макет здания Исторического музея, коллекция которого является частью мирового культурного наследия.

"Тактильные модели будут размещены на специальных стойках, изготовленных в соответствии с современными технологическими возможностями: встроенным тифлоаудиогидом для незрячих и слабовидящих, видеогидом для глухих и слабослышащих посетителей. Стойки также доступны посетителям, передвигающимся на инвалидных колясках. Благодаря современному оборудованию с тактильными моделями и описаниям к ним экспозиция станет доступна слепоглухим посетителям", - добавляют в пресс-службе.

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