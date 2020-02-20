Московские электробусы менее чем за полтора года перевезли 30 млн пассажиров

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Более 30 млн пассажиров воспользовались электробусами в Москве с момента их запуска - с сентября 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Инновационный транспорт следует уже по 20 направлениям на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре столицы. Электробусы перевезли более 30 млн пассажиров с момента начала работы на городских маршрутах в сентябре 2018 года. Каждый день ими пользуются более 160 тыс. москвичей и гостей столицы", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, чьи слова приводят в материале, электробусы регулярно запускают на новых направлениях. В январе они впервые вышли на ночной маршрут Н3. Сегодня 300 электробусов курсируют по 20 направлениям. Планируется, что к концу года их количество увеличится до 600.

Электробусы поставляют в столицу отечественные автопроизводители. По условиям контрактов они отвечают за полную функциональность машин и зарядных станций в течение 15 лет. Кроме того, они берут на себя все риски и расходы по закупке деталей и комплектующих.

"Электробус вмещает 85 пассажиров, в нем не менее 30 посадочных мест. Благодаря низкому уровню пола, наличию накопительной площадки и пандуса электробусы удобны и для маломобильных пассажиров. В салоне есть системы климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны и бесплатный Wi-Fi. Инновационный транспорт двигается почти бесшумно. Заряжать его нужно с помощью пантографа на быстрых зарядных станциях, которые размещены на конечных остановках", - уточняется в материале.

В январе этого года в проекте "Активный гражданин" прошло голосование, посвященное замене дизельных автобусов на электробусы. Инициативу одобрило большинство участников, свое мнение высказали более 206 тыс. "активных граждан". В планах по развитию московского транспорта - заменить все дизельные автобусы на электробусы к 2031 году.