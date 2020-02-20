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Гости в белом смогут бесплатно посетить Московский зоопарк 27 февраля

Акция приурочена ко Всемирному дню белого медведя

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Акция "Хочу быть как белый медведь" пройдет в Московском зоопарке 27 февраля, все гости в белом смогут пройти на его территорию бесплатно. Об этом сообщается в Instagram столичного зоопарка.

"Так, 27 февраля в нашем зоопарке по традиции пройдет праздник, посвященный Всемирному дню белого медведя <…> Каждый посетитель сможет попасть на территорию зоопарка бесплатно благодаря акции "Хочу быть как белый медведь", для этого нужно лишь соблюсти особый белый дресс-код: три предмета одежды непременно должны быть белого цвета (например, белое пальто, белая шапка и белые кроссовки). А самые изобретательные могут и вовсе прийти в костюме полярного медведя", - говорится в сообщении.

Праздничная программа стартует в 11:45 и продлится до 20:30. В 12:45 для посетителей подготовили квест "Соседи белого медведя" по новой территории зоопарка, главными героями которого станут животные, обитающие на крайнем севере. С 12:00 до 16:00 гости смогут понаблюдать за показательными кормлениями полярных медведей Мурмы и Врангеля, а также других представителей фауны севера.

С 12:00 до 15:00 дети будут учить рисовать белого медведя под руководством заслуженного художника РФ Ирины Маковеевой. Мастер-класс по рисованию пройдет на экспозиции "Полярный мир". Также с 11:45 до 15:00 на площади у главного входа проведут "Медвежью зарядку" - тематический танцевальный флешмоб.

"Завершится праздник эксклюзивной лекционной программой "Белый медвежонок от рождения до самостоятельной жизни. В природе и в зоопарках". Мероприятие состоится в Открытом лектории в 19:30", - добавляется в материале.

Его гости узнают о проблеме медвежат-сирот, о том, как годовалые и двухгодовалые хищники выживают в суровых условиях арктической пустыни, и кто помогает им добывать корм.

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