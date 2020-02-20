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Собянин открыл третий флагманский офис "Мои документы" в ТРЦ Columbus

В этом МФЦ помимо 270 услуг, еще есть дополнительные, связанные с выдачей водительских удостоверений, регистрацией машин

МОСКВА, 20 февраля./ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг новый флагманский офис "Мои документы" в Чертаново Центральном, помимо 270 стандартных услуг здесь можно получить услуги, связанные с выдачей водительских удостоверений, регистрацией машин, а также профилактический медосмотр. Это третий в городе флагманский офис, расположенный в торгово-развлекательном центре.

"В Чертаново Центральное открылся новый флагманский офис "Мои документы". МФЦ вообще сделал революцию по предоставлению государственных услуг в Москве, это стал искренний, доброжелательный сервис, вместо чиновничье-бюрократических процедур. Тем не менее МФЦ продолжает расти и развиваться", - сообщил Собянин.

"В центральном флагманском центре, помимо 270 услуг, еще есть дополнительные услуги, связанные с выдачей водительских удостоверений, регистрацией машин. Мы стараемся вместить дополнительные сервисы, такие как профилактический осмотр, по сути дела - это поликлиника в МФЦ. Так что я надеюсь эти инновации понравятся жителям", - заключил Собянин.

Как отмечается в материалах мэрии, это третий в городе флагман, открывшийся в ТРЦ. Он расположен на 3-м этаже торгово-развлекательного центра "Колумбус" на Кировоградской улице и предназначен для обслуживания жителей Южного округа Москвы. Одновременно он будет выполнять функции районного центра госуслуг для жителей Чертаново Центральное. Ранее аналогичные флагманские центры были открыты в ЦАО (ТРЦ "Афимолл Сити" в "Москва-Сити") и ЮЗАО (ТРЦ "Спектр" на Новоясеневском проспекте).

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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