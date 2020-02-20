Собянин: благоустройство района Чертаново Центральное займет три года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Благоустройство по программе "Мой район" в столичном районе Чертаново Центральное займет три года, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия флагманского центра "Мои документы".

"Помимо МФЦ для Чертаново Центральное создан план программы "Мой район" <...> Я думаю, что Чертаново Центральное в течение трех лет обустроится таким образом, что будет комплексное развитие и комфортный район для жителей", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что в рамках благоустройства пройдет капитальная реконструкция детской и взрослой поликлиники, реконструкция действующей библиотеки и ряда территорий, в том числе дворов, улиц и парков.