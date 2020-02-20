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Собянин: благоустройство района Чертаново Центральное займет три года

В рамках благоустройства пройдет капитальная реконструкция детской и взрослой поликлиники, реконструкция библиотеки, дворов, улиц и парков.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Благоустройство по программе "Мой район" в столичном районе Чертаново Центральное займет три года, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия флагманского центра "Мои документы".

"Помимо МФЦ для Чертаново Центральное создан план программы "Мой район" <...> Я думаю, что Чертаново Центральное в течение трех лет обустроится таким образом, что будет комплексное развитие и комфортный район для жителей", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что в рамках благоустройства пройдет капитальная реконструкция детской и взрослой поликлиники, реконструкция действующей библиотеки и ряда территорий, в том числе дворов, улиц и парков.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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