Капитальный ремонт центров "Мои документы" в Москве начнется в этом году

МОСКВА, 20 февраля./ТАСС/. Капитальный ремонт центров "Мои документы" начнется в Москве в 2020 году, также в течение года будут запущены два окружных центра, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В этом году мы завершим ремонт и введем в эксплуатацию дополнительно два окружных центра и начинаем программу капитального ремонта уже существующих центров, потому что за девять лет инфраструктура устарела. Будем немного ремонтировать или находить новые более удобные здания для переезда существующих МФЦ", - сообщила Ракова во время открытия флагманского центра "Мои документы" в Чертаново Центральное.

Заммэра отметила, что на сегодняшний день поставлены уже другие задачи - не просто оказывать госуслуги, а сделать МФЦ центром притяжения для жителей.

"Мы организуем здесь огромное количество мероприятий - и культурных, и социальных, и медицинских - для того чтобы создать новую экосистему в этом районе, сделать социально-культурные центры притяжения", - пояснила заммэра.