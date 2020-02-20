Более 160 человек погибли в результате пожаров в Москве в 2019 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пожары, произошедшие в Москве в прошлом году, унесли жизни почти более 160 человек. Об этом говорится в материалах, подготовленных для заседания Московской городской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по итогам работы за 2019 год.

Согласно предоставленным данным, в Москве в прошедшем году произошло 9 тыс. 886 пожаров, при которых погибли 165 человек.

Ранее сообщалось, что при пожарах в Москве в 2019 году были спасены более 1,5 тыс. человек, эвакуированы более 16,5 тыс. человек. При этом отмечается снижение гибели при пожарах на четверть. Количество происшествий на водных объектах также снизилось на 19%.