В Общественной палате Москвы предложили ввести саморегулирование на рынке такси

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Общественная палата Москвы считает необходимым ввести институт саморегулирования на рынке таксомоторных перевозок, в том числе для контроля за состоянием здоровья водителей и повышения качества и безопасности вождения. Об этом в четверг сообщил председатель Комиссии по транспорту столичной Общественной палаты Максим Буре на заседании, посвященном обсуждению проекта федерального закона о такси.

"У нас есть предложение: нужно разрешить в этом законе возможность создания СРО - саморегулируемых организаций. Как только люди начнут "голосовать рублем", в этот момент найдется возможность регулировать все процессы [в сфере таксомоторных перевозок]", - сказал он.

Ранее в Центре организации дорожного движения сообщили, что количество ДТП с участием такси по итогам 2019 года выросло на 80%. Самый частый вид ДТП - 64% - это столкновение двух или более машин, 22% - наезд на пешеходов. Как прокомментировали в столичном департаменте транспорта, значительная часть аварий происходит из-за переработок и отсутствия контроля со стороны таксомоторных компаний и агрегаторов за соблюдением водителями режима отдыха и прохождения медицинского осмотра. В столице неоднократно поднимался вопрос о необходимости законодательного регулирования и вопросы проработки механизма контроля за соблюдением режима сна и отдыха.

Центр квалификации водителей

Идею главы Комиссии поддержал председатель правления саморегулируемой организации в сфере проектирования и негосударственной экспертизы Вячеслав Капитонов. Он напомнил, что более десяти лет назад в РФ был принят 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", который успешно регулирует несколько отраслей России, в том числе рынок аудита, проектирования и строительства.

"Закон работает. Мы предполагали несколько инициатив в части рынка автоперевозок для контроля за водителями. Так, например, объединения саморегулируемых организаций могут осуществлять контроль за прохождением медицинского осмотра, решать конфликты между пассажиром, агрегатором и водителем. На базе СРО возможно создание электронной цифровой площадки, которая позволит контролировать, сколько водитель был занят на работе у первого и второго агрегатора", - пояснил эксперт.

По его словам, на базе СРО в сфере такси необходимо создание центра оценки квалификации водителей, который будет учитывать опыт, стаж и историю вождения сотрудника. При этом раз в пять лет должна проходить переаттестация на знание правил дорожного движения и соответствие требованиям рынка. Также эксперт предлагает наделить объединения СРО полномочием контролировать вопросы, связанные со страхованием жизни здоровья пассажиров и транспортных средств, которые выходят на линию.

В настоящее время "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и "Везет" тестируют системы обмена данными о количестве часов, которые проработали водители. Система направлена на недопущение переработок, при этом отключение водителей будет происходить независимо от того, в каком из трех сервисов и в какое время суток они принимали заказы. Поводом к созданию системы стали участившиеся случаи ДТП с участием такси. Так, например, летом 2018 года, во время чемпионата мира по футболу, таксист в центре Москвы сбил нескольких пешеходов. По словам виновника ДТП, во время работы он уснул, так как накануне работал всю ночь.

Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие предприятия, объединяющие не менее 25 субъектов предпринимательской деятельности одной отрасли производства либо не менее 100 субъектов профессиональной деятельности одного вида. Компенсационные фонды саморегулируемой организации создаются в соответствии с законодательством РФ в области саморегулирования и являются обязательным элементом функционирования системы СРО.