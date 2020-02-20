Акция "Ночь на катке" пройдет в Московских парках

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Столичные парки 28 февраля проведут ежегодную акцию "Ночь на катке". Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил Сергей Собянин.

Ледовый праздник состоится на территории 18 парков.

"В этот раз тема акции "Карнавал на льду". В парке Горького, <...> его посвятят космосу, в Сокольниках - кино", - говорится в сообщении Собянина.

Мероприятие в этом году пройдет в пятый раз.

"На лед в этот вечер вместе с посетителями парков выйдут музыканты, актеры, роботы и даже сказочные персонажи. Каждый каток станет тематическим. В парке "Сокольники" весь вечер будут звучать саундтреки из известных фильмов, а горожане смогут почувствовать себя гостями церемонии вручения премии "Оскар". В парке 50-летия Октября с помощью машины времени можно будет перенестись в далекое будущее, а в ландшафтном парке "Митино" - насладиться атмосферой исторических карнавалов", - приводятся слова пресс-службы Мосгорпарка.

В саду "Эрмитаж" 28 февраля пройдет традиционный венецианский карнавал. На входе гостей встретят аниматоры в тематических костюмах и выдадут всем маски - непременный атрибут праздника. Каждый участник вечера должен будет придумать таинственный псевдоним и историю о выдуманном персонаже.