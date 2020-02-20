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Победителями городского краудсорсинг-проекта "МЦД" стали 12 человек

Они получили дипломы по трем направлениям - "Комфорт пребывания в поездах", "Информирование, навигация в поездах и на станциях", "Наполнение станций"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Награждение участников краудсорсинг-проекта "Московские центральные диаметры" прошло в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала в Москве. Дипломы получили 12 активных граждан столицы по трем направлениям "Комфорт пребывания в поездах", "Информирование, навигация в поездах и на станциях", "Наполнение станций".

"С 21 по 30 января 2020 года на краудсорсинг-платформе правительства Москвы crowd.mos.ru совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводился проект "Московские центральные диаметры". Всего в нем приняли участие более 17 тыс. человек. Москвичи предложили более 2,7 тыс. идей, 176 из которых специалисты отобрали для реализации. Дипломантами конкурса стали 12 участников", - сказал в четверг журналистам руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Лучшие идеи дипломантов

Самый активный москвич Евгений Матвеев предложил установить терминалы для активации карты "Тройка" на станциях МЦД, а Татьяна Постникова - расширить павильон входа на станцию "Рижская" с увеличением числа турникетов. Евгения Меньшикова выступила за организацию пункта велопроката рядом со станциями МЦД.

Также дипломы получили Петр Скворцов, который предложил внедрить на станциях МЦД систему распознавания лиц, а Наталья Грачева получила диплом за идею поставить на платформах автоматы для чистки обуви. Самую оригинальную идею - организацию в переходах МЦД стендов для творчества уличных художников - предложил Алексей Проценко.

Замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова на церемонии награждения отметила, что сотрудники рады получить идеи, направленные на развитие и улучшение Московских центральных диаметров, им важно иметь обратную связь с жителями города. "Мы считаем, что не просто обратная связь, а плохая обратная связь - это золото для людей, которые работают с сервисами. Потому что тогда мы знаем, где надо улучшаться и делаем это", - сказала Темникова.

Московские центральные диаметры

Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, маршруты первых действующих двух диаметров-МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" стали самыми востребованными. Общая протяженность составляет 132 км, на них разместилось 57 станций, в будущем количество увеличится до 66. С 19 станций можно сделать пересадки на метро и Московское центральное кольцо (МЦК), в будущем их станет 27.

На диаметре "Белорусско-Савеловский", который проходит от Одинцова до Лобни, 24 станции, с 8 станций можно сделать пересадку на метро и МЦК. В перспективе число пересадочных станций увеличится до 12.

На диаметре "Курско-Рижский", который проходит от Нахабино до Подольска, 33 остановочных пункта, их число увеличится до 38. C 11 станций можно сделать пересадку на метро и МЦК. Все это улучшит транспортную доступность в столице более чем для 4 млн человек.

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