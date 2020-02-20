Выставки о современном поколении и "Студии 54" открыли фотобиеннале в Москве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Международный месяц фотографии в Москве "Фотобиеннале-2020" открылся в Мультимедиа Арт музее в четверг. Публике представили две экспозиции - американского фотографа Тода Пападжорджа и студентов и выпускников Школы Родченко.

"Мы показываем первые два проекта в рамках фотобиеннале, которые очень хорошо между собой сочетаются. Это наши родные студенты Школы Родченко и Тод Пападжордж, классик фотографии, снимавший закулисье культового клуба в Нью-Йорке", - сказала на открытии руководитель департамента по корпоративным отношениям музея Екатерина Финогенова.

Заместитель директора по выставочной деятельности музея Анна Зайцева пояснила, что тема фестиваля обозначена, как "Бег времени". "Хронологически фотобиеннале будет охватывать большой временной период: начиная с 1930-х годов, заканчивая современными работами", - добавила она.

В своем проекте "Студия 54", созданном в 1978-80 годах в легендарном клубе в Нью-Йорке, Тод Пападжордж показывает празднование Нового года 1 января 1978 года, затянувшееся до рассвета. "Как фотограф Пападжордж формировался в 1960-е, это расцвет Street photography - явления, в котором на второй план уходит композиционная выверенность кадра, в нем самое главное - поймать живой момент, передать его пусть даже с техническим несовершенством", - отметила Зайцева.

Все фотографии были сделаны тяжеловесной среднеформатной камерой 6х9. По словам организаторов, с помощью крупноразмерных негативов фотограф хотел "запечатлеть живые плоть, пот и страсть". "Фотографии Пападжорджа являются квинтэссенцией стиля нью-йоркской богемы 1970-х. Клуб был символом свободы, там было позволено гораздо больше, чем где бы то ни было", - рассказала замдиректора по выставочной деятельности.

Герои современности

Экспозиция студентов и выпускников мастерской Игоря Мухина Школы Родченко получила название "Легко ли быть молодым?". "В 1987 году на экраны кинотеатров вышел документальный фильм Юриса Подниекса "Легко ли быть молодым?". Я его смотрел в кинотеатре "Пушкинский", в зале которого не было ни одного свободного места, настолько сильные эмоции режиссер сумел передать через пленку", - поделился Мухин своими воспоминаниями, натолкнувшими его на тему проекта.

Вопрос "Легко ли быть молодым?", который Мухин поставил перед своими студентами, для него самого стал отправной точкой в творчестве. Фотограф начал свою карьеру в 1980-е со съемок портретов советской неформальной молодежи и лидеров контркультуры.

Гости выставки увидят проект "Миллениалы" Ксении Цыкуновой, посвященный жизни московской молодежи и ее новым героям: активистам, рэперам, киберспортсменам. Помимо этого, представлены работы Ильи Никитина, запечатлевшего завсегдатаев популярной рюмочной на Покровке "Зинзивер", проект "Серебрянка. Подмосковный рок-н-ролл" Гоши Бергала, серия "Дубки" Карины Градусовой, проект Влады Волковой "Конечно же дело не в клепках, прическах и металле, хотя, думаю, в них тоже!".