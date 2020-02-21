Фестиваль "Московская Масленица" стартует на районных и окружных площадках столицы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Ежегодный гастрономический фестиваль "Московская Масленица" стартовал в столице на 29 площадках, которые расположены в центре и в округах Москвы. Посетить мастер-классы, попробовать традиционные масленичные угощения можно будет до 1 марта, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В этом году всех гостей фестиваля рестораторы удивят необычными горячими блюдами и напиткам. Кроме того, участники торговой программы привезут на ярмарку авторские сувениры и товары для украшения дома.

"Для жителей и гостей фестиваля мы подготовили обширную культурную программу. Так, за время работы "Московской масленицы" пройдут фуд-шоу, кулинарные мастер-классы, открытые уроки на гуслях, лекции по истории ремесел и многое другое", - сообщили в пресс-службе.

Главным угощением фестиваля станут блины. Всего на "Московской Масленице" представят 210 вид блинов, блинчиков и оладьев.

"Гостям предложат попробовать ржаные оладьи, приготовленные по старинному русскому рецепту, гурьевские блины, свекольные блины с сельдью, а также разноцветные блинчики", - отметили в пресс-службе.

На Манежной площади гости фестиваля смогут попробовать диетические блины: безглютеновые и безлактозные, а также блины на рисовой и ржаной муке.

Ярмарка

В фестивальных торговых шале можно будет приобрести необычные продукты к праздничному столу и сувениры. Так, на Профсоюзной улице вниманию гостей предложат уникальные консервированные блины и десерты. Например, здесь можно будет попробовать блинчики креп-сюзет, ромовые бабы и кексы в консервных банках.

"Гостей ждет широкий выбор авторских сувениров и изделий народных промыслов. Так, живописные миниатюры и кукол ручной работы можно будет приобрести на площади Юности в Зеленограде, изящную фарфоровую посуду - на Матвеевской улице, предметы утвари - на улице Перерва и на бульваре Дмитрия Донского, русские валенки ручной работы с уникальными орнаментами и вышивкой - на Сиреневом бульваре в Троицке, ароматические свечи - в сквере у Гольяновского пруда, праздничные скатерти - на Профсоюзной и Тимирязевской", - уточнили в пресс-службе.

Фестиваль "Московская Масленица" входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". Впервые на общегородском уровне он был организован в 2017 году.

В 2019 году "Московская Масленица" проходила с 1 по 10 марта на 24 площадках. Тогда на фестивале побывали 4,9 млн гостей. Они посмотрели 350 представлений, поучаствовали в полутора тысячах мастер-классов и приобрели более 400 тысяч порций блинов и оладий.