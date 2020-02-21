Переменная облачность и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до минус 1 градуса. Осадков в Московском регионе не ожидается.

Ветер юго-западный, южный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.