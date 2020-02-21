20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Переменная облачность и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

В ночь на субботу температура может опуститься до минус 1 градуса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до минус 1 градуса. Осадков в Московском регионе не ожидается.

Ветер юго-западный, южный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Самоубийство экс-начальника управления ФСИН в суде
Источник: приставу предъявили обвинение после самоубийства экс-сотрудника ФСИН в суде
По данным собеседника агентства, продолжается проверка в отношении других сотрудников Чертановского отдела судебных приставов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС