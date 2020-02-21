20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве пройдет бесплатный цикл лекций о домашних питомцах

Их можно будет посетить с марта по май

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты столичного Комитета ветеринарии с марта по май прочтут бесплатные лекции для москвичей о правильном содержании домашних питомцев и их заболеваниях. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы.

"Лекции будут идти с марта по май. Посетить их смогут все желающие без предварительной записи. Специалисты Комитета ветеринарии города Москвы расскажут, как правильно содержать и кормить животных, а также ухаживать за ними в условиях большого города", - говорится в сообщении.

Мероприятия будут проходить в государственных ветеринарных клиниках города, цирках, экологических центрах, зоомагазинах и других местах, где содержатся животные. Их разделят на три тематических блока, каждый месяц лекции будут посвящены одной теме. В первом блоке гости смогут узнать о болезнях домашних животных, во втором - об уходе за питомцами, в третьем - о правилах их перевозки по стране и за границу.

Первое мероприятие цикла, в ходе которого посетители узнают о причинах возникновения бешенства, лептоспироза и токсоплазмоза, пройдет 2 марта на станции по борьбе с болезнями животных во 2-м Лихачевском переулке.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В МХТ имени Чехова открывается выставка "Чайка. Перезагрузка"
В экспозиции представлены, в частности, редкие фотографии, документы, костюмы, макеты и афиши спектаклей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС