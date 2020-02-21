В Москве пройдет бесплатный цикл лекций о домашних питомцах

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты столичного Комитета ветеринарии с марта по май прочтут бесплатные лекции для москвичей о правильном содержании домашних питомцев и их заболеваниях. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы.

"Лекции будут идти с марта по май. Посетить их смогут все желающие без предварительной записи. Специалисты Комитета ветеринарии города Москвы расскажут, как правильно содержать и кормить животных, а также ухаживать за ними в условиях большого города", - говорится в сообщении.

Мероприятия будут проходить в государственных ветеринарных клиниках города, цирках, экологических центрах, зоомагазинах и других местах, где содержатся животные. Их разделят на три тематических блока, каждый месяц лекции будут посвящены одной теме. В первом блоке гости смогут узнать о болезнях домашних животных, во втором - об уходе за питомцами, в третьем - о правилах их перевозки по стране и за границу.

Первое мероприятие цикла, в ходе которого посетители узнают о причинах возникновения бешенства, лептоспироза и токсоплазмоза, пройдет 2 марта на станции по борьбе с болезнями животных во 2-м Лихачевском переулке.