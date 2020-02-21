Около 2,5 тыс. постановлений об изоляции для профилактики коронавируса выдано в Москве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Каждому человеку, вернувшемуся из Китая, в Москве выдается постановление о двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания и больничный лист, всего на настоящий момент в столице выдано около 2,5 тыс. таких постановлений. Об этом написал в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

"На сегодня выдано порядка 2,5 тыс. постановлений о двухнедельной изоляции. На 10-й день изоляции берется еще один анализ на коронавирус. Соблюдение режима постоянно контролируется, в т. ч. с помощью автоматизированных систем распознавания лиц и других технических мер ", - сообщил он.

Мэр пояснил, что постановление об изоляции означает, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из дома или гостиницы. По словам мэра, в Москве до сих пор не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Дополнительные меры профилактики принимаются, чтобы не допустить проникновения инфекции в город.

"С 20 февраля гражданам Китая запрещен въезд в Россию. Тем не менее, из Китая в Москву продолжают возвращаться граждане России. Кроме того, не исключен въезд граждан других стран, ранее побывавших в КНР.

Поэтому в аэропортах Московского транспортного узла будет продолжено дежурство бригад московских медиков", - добавил градоначальник.

Он уточнил, что пассажиры, прибывающие из Китая, в том числе транзитом через другие страны, проходят на месте медицинский осмотр, у них берут пробы для анализа на коронавирус. Постановление об изоляции выдается им даже при отсутствии симптомов заболевания. При наличии температуры или других симптомов пассажир будет немедленно госпитализирован из аэропорта в инфекционную больницу. Собянин пояснил, что аналогичный контроль проводится на вокзалах для людей, которые недавно прилетели из КНР и теперь приехали в Москву из Санкт-Петербурга.

Рейды по местам проживания

Мэр отметил, что также ведется работа по выявлению граждан, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах. Сотрудники полиции и медики проводят рейды по местам их возможного проживания - в гостиницах, общежитиях, частных квартирах. Мониторинг ведут сотрудники метрополитена, "Мосгортранса" совместно с правоохранительными органами и медиками скорой помощи. Недавно прибывшим из Китая также выдаются постановления о двухнедельной изоляции по месту жительства.

"Проведение рейдов - неприятная задача, но это необходимо, в том числе и для самих потенциальных носителей вируса. Большинство проверенных в ходе рейдов граждан находятся в Москве довольно давно, никаких ограничений к ним не применяется", - добавил мэр.

О коронавирусе

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2236 человек, выздоровели 18264 человека.

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