Работы по уничтожению грызунов в Москве усилят для профилактики коронавируса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Уборка города и работы по уничтожению грызунов усилят в жилом секторе в Москве этой весной в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом написал в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

"С началом весны в Москве проводятся традиционные работы по уборке города. В этом году они будут значительно усилены. В частности, проведем дополнительную работу по дератизации (уничтожению крыс и мышей) в жилом секторе", - написал мэр.

Собянин добавил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева выдала предписания об усилении дезинфекционного режима на объектах массового пребывания людей: на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках. Для его соблюдения необходима более тщательная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств. Кроме того, администрация учреждений обязана обеспечить внеочередную промывку и дезинфекцию систем кондиционирования и вентиляции зданий.

"Аналогичные мероприятия по усилению дезинфекционного режима введены в общественном транспорте, включая такси и каршеринг. В частности, водители такси и операторы каршеринга будут обязаны проводить регулярную дезинфекцию ручек дверей своих автомобилей", - написал мэр.

Также увеличены меры санитарной безопасности и в столичной подземке, там чаще меняются воздушные фильтры в вагонах и на станциях, проводится уборка составов и станций с использованием дезинфицирующих средств. Изучается техническая возможность использования систем вентиляции станций для проведения обеззараживания воздуха. Дезинфекцию подвижного состава усилил и "Мосгортранс". Градоначальник добавил, что в технополисе "Москва" развертывается собственное производство защитных медицинских масок и средств индивидуальной защиты, там создается дополнительный неснижаемый запас этих изделий.

О коронавирусе

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2236 человек, выздоровели 18264 человека.

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