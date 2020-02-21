20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тематический поезд "Путь к Победе" запустили в метро Москвы

Он будет курсировать по Кольцевой линии метро в течение полугода
Фото {{sliderIndex+1}} из 5
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 5

Описание
© Станислав Красильников/ТАСС
© Шимкова Инна/ТАСС
© Шимкова Инна/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Запуск нового тематического поезда "Путь к Победе" состоялся в электродепо "Красная Пресня". Состав будет курсировать по Кольцевой линии московского метро в течение шести месяцев.

"Запуск тематического поезда Московского метрополитена "Путь к Победе" приурочен к 75-й годовщине Великой Победы. В оформлении поезда использованы фотографии и истории героев Великой Отечественной войны , которые расскажут пассажирам о подвигах советских солдат на пути к победе. С сегодняшнего дня состав будет ездить на Кольцевой линии метро в течение шести месяцев. Его смогут увидеть порядка 3 млн человек", - сообщила журналистам в пятницу замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

На церемонию запуска юбилейного поезда пригласили участников проекта "Активный гражданин", чьи родственники участвовали в сражениях ВОВ.

Как сказал советник председателя Российско-военного исторического общества (РВИО) Андрей Назаров, что поезд "Путь к Победе" десятый по счету проект, в котором участвуют РВИО, Московский метрополитен и активные граждане.

"В 1941 году во время гитлеровских бомбежек московское метро стало для многих москвичей бомбоубежищем. И мы знаем, что в подземке тоже была своя культурная жизнь: открывались библиотеки, читались лекции, и за все время войны там родилось 217 детей. И еще этот поезд приурочен к Дню защитника Отечества", - сказал Назаров.

Одна из целей таких тематических проектов - показать, что московское метро является пространством для социальных и культурных проектов, которые помогают пассажирам за время в пути приобщиться к отечественной истории и обогатить свои знания.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
На западе Москвы подросток угнал каршеринговый автомобиль
16-летний молодой человек воспользовался аккаунтом незнакомого мужчины и совершил незаконную поездку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС