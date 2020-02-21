Тематический поезд "Путь к Победе" запустили в метро Москвы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Запуск нового тематического поезда "Путь к Победе" состоялся в электродепо "Красная Пресня". Состав будет курсировать по Кольцевой линии московского метро в течение шести месяцев.

"Запуск тематического поезда Московского метрополитена "Путь к Победе" приурочен к 75-й годовщине Великой Победы. В оформлении поезда использованы фотографии и истории героев Великой Отечественной войны , которые расскажут пассажирам о подвигах советских солдат на пути к победе. С сегодняшнего дня состав будет ездить на Кольцевой линии метро в течение шести месяцев. Его смогут увидеть порядка 3 млн человек", - сообщила журналистам в пятницу замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

На церемонию запуска юбилейного поезда пригласили участников проекта "Активный гражданин", чьи родственники участвовали в сражениях ВОВ.

Как сказал советник председателя Российско-военного исторического общества (РВИО) Андрей Назаров, что поезд "Путь к Победе" десятый по счету проект, в котором участвуют РВИО, Московский метрополитен и активные граждане.

"В 1941 году во время гитлеровских бомбежек московское метро стало для многих москвичей бомбоубежищем. И мы знаем, что в подземке тоже была своя культурная жизнь: открывались библиотеки, читались лекции, и за все время войны там родилось 217 детей. И еще этот поезд приурочен к Дню защитника Отечества", - сказал Назаров.

Одна из целей таких тематических проектов - показать, что московское метро является пространством для социальных и культурных проектов, которые помогают пассажирам за время в пути приобщиться к отечественной истории и обогатить свои знания.