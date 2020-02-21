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75-летие Победы

Собянин вручил медали ветеранам ВОВ, в том числе 102-летнему участнику трех войн

Всего юбилейные медали мэр вручил 15 ветеранам
Мэр Москвы Сергей Собянин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня защитника Отечества вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали. Торжественная церемония прошла в пятницу в историческом Красном зале столичной мэрии на Тверской улице.

"Москва и вся страна готовится к замечательному юбилею - 75-летию Победы на фашистской Германией. Победы, которую вы выковали своим трудом, своими руками, своими боевыми заслугами. По поручению президента сегодня вручаются юбилейные медали, посвященные этой доблестной дате", - обратился Собянин к ветеранам.

Он поблагодарил их за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны.

"Вы сделали все возможное и невозможное, чтобы спасти Россию, чтобы победить в этой войне. И хотел сказать слова огромной благодарности за все 75 лет, прожитых вами и после Победы! Вы не остановили свои подвиги и после войны. Вы восстанавливали нашу страну, крепили ее силу и славу, - отметил мэр Москвы. - Все, что сегодня есть у нас, основано на вашем труде, на ваших плечах, на ваших талантах. Будучи даже в преклонном возрасте, вы оказываете содействие в общественном воспитании подрастающего поколения, [участвуете] в делах нашего города".

Всего юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" Собянин вручил 15 ветеранам, среди которых председатель Московской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов Владимир Долгих, актер театра и кино Николай Дупак, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай, генерал-майор авиации Сергей Крамаренко, 102-летний участник трех войн Михаил Подгурский, заслуженный артист РСФСР Виктор Рухманов.

Всего юбилейной медалью будут награждены более 57 тыс. москвичей.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия75-летие Победы
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