Информация о "минировании" семи судов в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты проверили семь районных судов в Москве и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Специалисты профильных служб нигде не обнаружили опасных для жизни предметов. Все суды вернулись к работе в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в Чертановский, Кузьминский, Измайловский, Кунцевский, Головинский, Коптевский и Щербинский суды. Во все учреждения были направлены специалисты экстренных служб для проверки данной информации.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".