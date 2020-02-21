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В Москве не подтвердилась информация об угрозе взрыва в офисе банка ВТБ

Кинологи и полицейские не нашли в здании офиса опасные предметы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция и кинологи проверили здание офиса банка ВТБ на востоке Москвы, информация о его минировании не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Помещение проверено, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на 9-й Парковой улице на востоке Москвы из здания банка ВТБ эвакуировали людей из-за поступившей информации об угрозе взрыва. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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