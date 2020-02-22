{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В офисе госуслуг ЮАО Москвы стали оформлять водительские международные права за один день

Флагманский офис "Мои Документы" расположен на третьем этаже ТРЦ Columbus и предназначен для обслуживания жителей Южного округа столицы
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Третий в Москве флагманский офис "Мои Документы" в ТРЦ Columbus на Кировоградской улице, который в четверг открыл мэр Сергей Собянин, сразу же начал предоставлять гражданам две новые услуги: здесь за сутки можно оформить загранпаспорт с пятилетним сроком действия для детей до 14 лет и получить в день обращения водительское удостоверение как российского, так и международного образца. Корреспондент ТАСС посетил новый офис госуслуг, а также стал одним из первых получателей водительских прав международного образца в новом формате.

На эту тему

Чтобы оформить водительское удостоверение российского или международного образца в офисе "Мои Документы" в ТРЦ Columbus, необходимо предварительно записаться на портале mos.ru на определенное время. Корреспонденту ТАСС удалось это сделать непосредственно в день приема, приблизительно за два часа до получения услуги.

Для этого нужно было на сайте зайти в раздел "Услуги", затем - в "Каталог услуг", "Документы", "Личные документы". В этом подразделе надо выбрать опцию "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ" и "Получить услугу". Далее необходимо перейти в раздел "Госавтоинспекция" и "Выдача водительских удостоверений в центре госуслуг или организации", где можно выбрать удобные для посещения день и время. На тот момент, когда корреспондент ТАСС записывался на прием, большинство слотов для записи, которые идут с 15-минутным интервалом, были свободны, и вся процедура предварительной регистрации заняла не более пяти минут.

С собой в офис госуслуг для получения международных прав нужно взять паспорт, российское национальное водительское удостоверение и фотографию размером 35х45 мм. Не проблема, если такой фотографии под рукой нет: ее за 5 минут сделают на месте - во флагманском офисе работает сервис "Мое фото" и профессиональный фотограф. Средняя стоимость такого комплекта фотографий в Москве составляет 300 рублей.

В окне офиса инспектор ГИБДД принял комплект документов. Кроме того, нужно оплатить госпошлину - в терминале, который есть в зале. Больше никаких действий от посетителя не требуется, нужно только подождать, когда международные права будут готовы. Корреспондент ТАСС стал одним из первых получателей такого удостоверения в ускоренном режиме. В общей сложности время получения документа составило около часа.

В морском стиле

Сам офис госуслуг расположился в просторном зале на третьем этаже торгового центра, он оформлен в серых, коричневых и зеленых тонах. Также в оформлении присутствует морская тематика: в детском уголке на стенах - изображения рыб и водорослей, в таком же стиле выдержана мебель, а на потолке установлены светильники в форме волн. Пространство зонировано длинными кадками с цветами и папоротником, в помещении много кресел с лампами и розетками для зарядки телефона. Здесь же - медицинский кабинет, зона отдыха с подушками и шкафом для буккроссинга, небольшое кафе, фотозона, информационный стенд, терминалы для оплаты госпошлин и передачи показаний счетчиков воды и электроэнергии, интерактивный стенд выставки "Москва - с заботой об истории".

Одна из посетителей нового флагмана в Южном округе по имени Светлана рассказала ТАСС, что пришла с мужем в МФЦ, чтобы прикрепить своего ребенка к столичному учреждению здравоохранения. Их семья имеет подмосковную регистрацию, а ребенок учится в московской школе и обращаться в близлежащую поликлинику гораздо удобнее.

"Мне понравился этот офис: вежливые сотрудники, в очереди мы провели всего 8 минут. И детская зона понравилась. У меня даже нет каких-то пожеланий, чего бы еще сюда добавить, все устраивает", - сказала женщина.

Исполняющая обязанности руководителя ведомственного направления Светлана Трапезина сообщила ТАСС, что работает в структуре МФЦ с 2016 года, начинала с районного центра Орехово-Борисово, затем была в Чертанове Центральном. И теперь вместе со всем коллективом переехала в новый офис.

"Мне здесь очень нравится - и дизайн, и интерьер, и условия для сотрудников. Само собой, посетителям стало тоже гораздо удобнее, потому что раньше их районный центр был в другом районе - Чертанове Южном на Россошанском проезде. Некоторые пожилые люди приезжали даже на такси, добраться автобусом было порой проблематично. Да я неделю назад сама довезла бабушку 1927 года рождения до дома, она приехала за паспортом и ей было тяжело самой уехать. Здесь - в разы удобнее", - отметила Трапезина.

По ее словам, поток заявителей на новом месте стал больше, но сотрудники справляются. "Чему я лично безумно рада - так это просторному шкафчику в женской раздевалке. Я уже привезла сюда с собой несколько рубашек, теперь храню их уже не дома, а на работе", - добавила она, смеясь.

О работе флагманов

Как сообщила ТАСС директор центров госуслуг Москвы Ольга Фефелова, в день открытия нового флагманского офиса в Columbus в него обратились 855 человек. В дальнейшем ожидается, что среднее количество посетителей составит около тысячи в день. При этом на получение двух новых услуг пока что записываются единицы - видимо, не все еще знают про новый сервис. Фефелова уточнила, что в начале марта предварительная запись для получения российского или международного водительского удостоверения откроется также во флагманах "Мои Документы" ЦАО и ЮЗАО.

Флагманский офис в ТРЦ Columbus предназначен для обслуживания жителей Южного округа столицы. Для жителей района Чертаново Центральное он будет выполнять функции районного центра госуслуг. Здесь работает 123 сотрудника, из которых 67 - это штат офиса "Мои Документы", остальные представляют столичные центры занятости населения, ГИБДД и другие структуры.

По словам Фефеловой, по опыту работы флагманского офиса госуслуг в ТРЦ "Афимолл" посетители офисов те же, что и в районных центрах: это люди всех возрастов и профессий - и мамы с детьми, и пенсионеры. Офисы также часто посещают представители бизнеса - для них во флагманах работают консультанты ГБУ "Малый бизнес", есть ряд уникальных и полезных услуг. Кроме того, приходя в офис в торговом центре, можно совместить дела с покупкой продуктов, походом по магазинам. Центры "Мои Документы" становятся настоящими точками притяжения. Здесь проходят культурно-просветительские мероприятия и получают широкое распространение социально значимые проекты, а жители могут получить помощь в разных жизненных ситуациях.

"Кстати, в сравнении с другими центрами госуслуг только во флагманах можно зарегистрировать транспортное средство, на парковке для этих целей предусмотрена смотровая площадка", - сказала директор.

Вполне вероятно, что в новом офисе эта услуга будет особенно востребована, так как поблизости на Варшавском шоссе располагается несколько автосалонов.

В текущем году планируется создать еще два флагманских офиса "Мои документы", об этом в минувший четверг сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Впоследствии власти столицы рассчитывают организовать их в каждом городском округе.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Реклама на ТАСС
Первые церемонии регистрации брака пройдут в московском Музее военной формы
Желающие могут подать заявление на регистрацию брака в усадьбе Васильчиковых в Тушинском отделе ЗАГС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС