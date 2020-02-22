В офисе госуслуг ЮАО Москвы стали оформлять водительские международные права за один день

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Третий в Москве флагманский офис "Мои Документы" в ТРЦ Columbus на Кировоградской улице, который в четверг открыл мэр Сергей Собянин, сразу же начал предоставлять гражданам две новые услуги: здесь за сутки можно оформить загранпаспорт с пятилетним сроком действия для детей до 14 лет и получить в день обращения водительское удостоверение как российского, так и международного образца. Корреспондент ТАСС посетил новый офис госуслуг, а также стал одним из первых получателей водительских прав международного образца в новом формате.

Чтобы оформить водительское удостоверение российского или международного образца в офисе "Мои Документы" в ТРЦ Columbus, необходимо предварительно записаться на портале mos.ru на определенное время. Корреспонденту ТАСС удалось это сделать непосредственно в день приема, приблизительно за два часа до получения услуги.

Для этого нужно было на сайте зайти в раздел "Услуги", затем - в "Каталог услуг", "Документы", "Личные документы". В этом подразделе надо выбрать опцию "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ" и "Получить услугу". Далее необходимо перейти в раздел "Госавтоинспекция" и "Выдача водительских удостоверений в центре госуслуг или организации", где можно выбрать удобные для посещения день и время. На тот момент, когда корреспондент ТАСС записывался на прием, большинство слотов для записи, которые идут с 15-минутным интервалом, были свободны, и вся процедура предварительной регистрации заняла не более пяти минут.

С собой в офис госуслуг для получения международных прав нужно взять паспорт, российское национальное водительское удостоверение и фотографию размером 35х45 мм. Не проблема, если такой фотографии под рукой нет: ее за 5 минут сделают на месте - во флагманском офисе работает сервис "Мое фото" и профессиональный фотограф. Средняя стоимость такого комплекта фотографий в Москве составляет 300 рублей.

В окне офиса инспектор ГИБДД принял комплект документов. Кроме того, нужно оплатить госпошлину - в терминале, который есть в зале. Больше никаких действий от посетителя не требуется, нужно только подождать, когда международные права будут готовы. Корреспондент ТАСС стал одним из первых получателей такого удостоверения в ускоренном режиме. В общей сложности время получения документа составило около часа.

В морском стиле

Сам офис госуслуг расположился в просторном зале на третьем этаже торгового центра, он оформлен в серых, коричневых и зеленых тонах. Также в оформлении присутствует морская тематика: в детском уголке на стенах - изображения рыб и водорослей, в таком же стиле выдержана мебель, а на потолке установлены светильники в форме волн. Пространство зонировано длинными кадками с цветами и папоротником, в помещении много кресел с лампами и розетками для зарядки телефона. Здесь же - медицинский кабинет, зона отдыха с подушками и шкафом для буккроссинга, небольшое кафе, фотозона, информационный стенд, терминалы для оплаты госпошлин и передачи показаний счетчиков воды и электроэнергии, интерактивный стенд выставки "Москва - с заботой об истории".

Одна из посетителей нового флагмана в Южном округе по имени Светлана рассказала ТАСС, что пришла с мужем в МФЦ, чтобы прикрепить своего ребенка к столичному учреждению здравоохранения. Их семья имеет подмосковную регистрацию, а ребенок учится в московской школе и обращаться в близлежащую поликлинику гораздо удобнее.

"Мне понравился этот офис: вежливые сотрудники, в очереди мы провели всего 8 минут. И детская зона понравилась. У меня даже нет каких-то пожеланий, чего бы еще сюда добавить, все устраивает", - сказала женщина.

Исполняющая обязанности руководителя ведомственного направления Светлана Трапезина сообщила ТАСС, что работает в структуре МФЦ с 2016 года, начинала с районного центра Орехово-Борисово, затем была в Чертанове Центральном. И теперь вместе со всем коллективом переехала в новый офис.

"Мне здесь очень нравится - и дизайн, и интерьер, и условия для сотрудников. Само собой, посетителям стало тоже гораздо удобнее, потому что раньше их районный центр был в другом районе - Чертанове Южном на Россошанском проезде. Некоторые пожилые люди приезжали даже на такси, добраться автобусом было порой проблематично. Да я неделю назад сама довезла бабушку 1927 года рождения до дома, она приехала за паспортом и ей было тяжело самой уехать. Здесь - в разы удобнее", - отметила Трапезина.

По ее словам, поток заявителей на новом месте стал больше, но сотрудники справляются. "Чему я лично безумно рада - так это просторному шкафчику в женской раздевалке. Я уже привезла сюда с собой несколько рубашек, теперь храню их уже не дома, а на работе", - добавила она, смеясь.

О работе флагманов

Как сообщила ТАСС директор центров госуслуг Москвы Ольга Фефелова, в день открытия нового флагманского офиса в Columbus в него обратились 855 человек. В дальнейшем ожидается, что среднее количество посетителей составит около тысячи в день. При этом на получение двух новых услуг пока что записываются единицы - видимо, не все еще знают про новый сервис. Фефелова уточнила, что в начале марта предварительная запись для получения российского или международного водительского удостоверения откроется также во флагманах "Мои Документы" ЦАО и ЮЗАО.

Флагманский офис в ТРЦ Columbus предназначен для обслуживания жителей Южного округа столицы. Для жителей района Чертаново Центральное он будет выполнять функции районного центра госуслуг. Здесь работает 123 сотрудника, из которых 67 - это штат офиса "Мои Документы", остальные представляют столичные центры занятости населения, ГИБДД и другие структуры.

По словам Фефеловой, по опыту работы флагманского офиса госуслуг в ТРЦ "Афимолл" посетители офисов те же, что и в районных центрах: это люди всех возрастов и профессий - и мамы с детьми, и пенсионеры. Офисы также часто посещают представители бизнеса - для них во флагманах работают консультанты ГБУ "Малый бизнес", есть ряд уникальных и полезных услуг. Кроме того, приходя в офис в торговом центре, можно совместить дела с покупкой продуктов, походом по магазинам. Центры "Мои Документы" становятся настоящими точками притяжения. Здесь проходят культурно-просветительские мероприятия и получают широкое распространение социально значимые проекты, а жители могут получить помощь в разных жизненных ситуациях.

"Кстати, в сравнении с другими центрами госуслуг только во флагманах можно зарегистрировать транспортное средство, на парковке для этих целей предусмотрена смотровая площадка", - сказала директор.

Вполне вероятно, что в новом офисе эта услуга будет особенно востребована, так как поблизости на Варшавском шоссе располагается несколько автосалонов.

В текущем году планируется создать еще два флагманских офиса "Мои документы", об этом в минувший четверг сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Впоследствии власти столицы рассчитывают организовать их в каждом городском округе.