Ряд автобусов в Москве изменит маршруты в предстоящие выходные

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Некоторые автобусы в Москве с 22 по 24 февраля изменят маршруты в связи с проведением мероприятий в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"23 февраля автобусы №15, №38, а также автобусы А и М10 в центре города поедут по другому маршруту. Автобусы №101, №144, №904 и автобусы М2, М3, М10, М27 могут следовать с увеличенными интервалами. Подробное расписание опубликовано на сайте Мосгортранса", - говорится в сообщении.

22 и 24 февраля, 7 и 9 марта автобусы №839 будут ходить по субботнему расписанию.