Первые церемонии регистрации брака пройдут в московском Музее военной формы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Церемонии регистрации брака впервые состоятся в субботу в усадьбе Васильчиковых, где в декабре прошлого года открылся Музей военной формы одежды Российского военно-исторического общества. Как сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы, Музей военной формы одежды стал 31-й необычной площадкой для проведения официальной части свадебного торжества в столице.

Отмечается, что заявление на регистрацию брака в усадьбе Васильчиковых можно подать в Тушинском отделе ЗАГС или через единый портал госуслуг. Даты регистрации на весь год откроют в ближайшее время. Будущим молодоженам предстоит заплатить государственную пошлину в размере 350 рублей.

С мая 2019 года уже более 7 тыс. регистраций прошло на необычных площадках, уточняется в сообщении. Перечень неожиданных мест для регистрации брака постоянно пополняется с учетом пожеланий москвичей.