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В Москве установили еще 84 комплекса фото- и видеофиксации

Всего в 2020 году в столице планируют заменить более 800 муляжей камер на такие комплексы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Дополнительные 84 системы фото- и видеофиксации установили в Москве. Об этом сообщается в субботу на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Комплексы фото- и видеофиксации появились еще по 84 адресам - ГИБДД согласовала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплексы фото- и видеофиксации будут обеспечивать контроль скорости, проезд по выделенным полосам, непропуск пешеходов.

ЦОДД сообщал, что в 2020 году в Москве планируется заменить более 800 муляжей камер на комплексы фото- и видеофиксации. Всего в столице действуют более 3 тыс. стационарных и передвижных камер.

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