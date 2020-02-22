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75-летие Победы

На ВДНХ открыли пункт сбора информации для проекта "Дорога памяти"

Желающие могут принести для оцифровки фотографии и письма фронтовиков, а также газетные вырезки и другие ценные вещи

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пункт сбора информации для проекта "Дорога памяти" открылся во флагманском информационном центре на ВДНХ в Москве. Теперь все желающие могут прийти и оцифровать фотографии фронтовиков Великой Отечественной войны, сообщил в субботу ТАСС куратор музея ВДНХ Павел Нефедов.

Благодаря пункту сбора у горожан и гостей Москвы появилась возможность увековечить память о своих родных в галере "Дорога памяти". "Флагманский центр находится слева от центрального входа. Это очень удачное расположение. Перед тем как отправиться на прогулку по ВДНХ, каждый сможет зайти сюда и внести данные о своих родственниках-фронтовиках. Работать центр будет ежедневно с 10:00 до 21:00", - рассказал Нефедов.

Принести для оцифровки можно не только фотографии, а также письма, газетные вырезки и другие ценные вещи. "Таким образом формируется полная картина об участнике Великой Отечественной войны. На информационной стойке специалисты помогут запомнить данные о том человеке, которого вы собираетесь внести в программу. Мы также хотим присоединиться к этому проекту и принести информацию от сотрудников ВДНХ, которые ушли на фронт", - добавил Нефедов.

К 75-летию Великой Победы на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" возводится главный храм Вооруженных Сил России, центральное место в котором займет построенная по хронологическому принципу от начала войны до Великой Победы мультимедийная галерея "Дорога памяти". Ее длина - 1418 шагов - символизирует 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. В галерее на основе специальных технологий будут представлены имена и фотографии участников войны. Всего на территории страны более 350 пунктов сбора информации, большая часть из них расположена в воинских частях, домах офицеров и гарнизонах.

Теги
Россия75-летие Победы
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