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МЧС просит москвичей не выходить на лед водоемов

Толщина льда на них меньше нормы в 1,5 раза. В связи с этим сотрудники ведомства усилили патрулирование береговых линий

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. МЧС рекомендует москвичам не выходить на лед водоемов, так как это крайне опасно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Толщина льда на московских водоемах в 1,5 раза ниже нормы. По результатам ежедневного мониторинга, выход на лед крайне опасен. В связи с этим сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Москве и добровольцами усилено патрулирование береговых линий", - рассказали в пресс-службе, отметив, что только за субботу под лед провалились два человека.

 

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