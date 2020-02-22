В Москве более 200 пожарных обеспечат безопасность на праздновании 23 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Более 200 пожарных обеспечат безопасность 23 февраля в Москве на 68 массовых мероприятиях в честь празднования Дня защитника Отечества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Пожарную безопасность 68 массовых мероприятий в столице обеспечат свыше 200 сотрудников московского главка МЧС и добровольных пожарных, а также порядка 20 единиц техники", - рассказали в главке.

Кроме того, по данным ведомства, в 16 точках проведения праздничных салютов будут дежурить 85 сотрудников ГУ МЧС Москвы и 15 единиц техники. Всего в постоянной готовности будут находиться свыше 1,3 тыс. пожарных-спасателей и более 400 единиц техники.