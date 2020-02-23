Музей Победы покажет костюмы из кинофильма "Подольские курсанты"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе в День защитника Отечества представит выставку костюмов из кинофильма "Подольские курсанты", который выйдет в российский прокат в мае этого года, сообщила пресс-служба музея.

"Гости музея смогут увидеть форму курсантов Подольского пехотного училища и Подольского артиллерийского училища, а также обмундирование лейтенантов этих учебных заведений. Посетителям покажут, как были экипированы и одеты вчерашние мальчишки, получившие приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.

Режиссер фильма Вадим Шмелев в разговоре с ТАСС отметил, что показ реквизита из фильма о войне в залах Музея Победы усилит эмоциональное восприятие у посетителей. "Когда фильм, посвященный войне, существует отдельно и живет только своей жизнью, это не совсем правильно, потому что у нас есть много интересных музеев и мемориалов о войне, и это здорово, когда проект может с ними взаимодействовать. Мне кажется, что эмоциональный эффект будет от этого сильнее", - подчеркнул он.

По словам Шмелева, фильм основан на архивных документах и воспоминаниях участников Великой Отечественной войны. "Тема войны и история подольских курсантов не может ни одного человека оставить равнодушным. Этот фильм для того, чтобы молодежь увидела настоящую правду, основанную на документах и воспоминаниях. В фильме будет показана история о любви во время войны - два друга влюбляются в одну девушку", - сказал режиссер.

Выставка будет работать всего один день - 23 февраля, при этом все желающие смогут примерить костюмы из кинофильма и сфотографироваться в них. "Посетители также смогут познакомиться с несколькими выставками музея: "Фронтовой портрет. Судьба солдата", "Война: день за днем", "Герои тыла. Неоценимый вклад в Победу", "Непокоренные". Открытые площадки боевой техники также будут работать по расписанию", - добавили в пресс-службе музея.

О фильме

Сюжет фильма "Подольские курсанты" (режиссер - Шмелев, продюсер - Игорь Угольников) рассказывает о подвиге 3,5 тыс. курсантов и преподавателей Подольского пехотного и артиллерийского училищ, которые в октябре 1941 года на Варшавском шоссе наравне с регулярными частями преградили гитлеровским танковым колоннам путь к Москве. В основу сценария картины легли рассекреченные в 2017 году архивные материалы из Центрального архива Министерства обороны РФ.

Съемки проходили в Подольске и Калужской области с использованием техники времен Великой Отечественной войны. В фильме снялись Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Сергей Бондарчук (младший), Дарья Урсуляк и другие актеры. По словам режиссера, в широкий прокат фильм выйдет в преддверии Дня Победы.