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Группа Limp Bizkit завершила российские гастроли концертом в Москве

Артисты исполнили песни из собственных альбомов, а также каверы песен группы Nirvana Heart-Shaped Box и Smells Like Teen Spirit

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московский концерт американской рэп-рок-группы Limp Bizkit в субботу вечером стал завершающим в их российском гастрольном туре. Музыканты выступили во дворце спорта "Мегаспорт".

Вместимость столичного дворца спорта - 14 тыс. человек. По словам организаторов, все билеты на концерт были распроданы.

Перед выступлением хэдлайнеров вечера для зрителей сыграли электронный проект Blvck Ceiling и московский дуэт IC3PEAK. Артисты стали специальными гостями на всех концертах Limp Bizkit в России.

Перед тем, как Limp Bizkit вышли на сцену, публике представили видео из звукозаписывающей студии, на котором артисты исполняли композицию The Truth. Затем появились музыканты.

"Спасибо вам, что принимаете Limp Bizkit у себя дома, мы очень счастливы быть здесь! - приветствовал зрителей фронтмен группы Фред Дерст. - Сегодня у нас будет вечеринка. Вы знаете для чего сейчас время? Время вращаться!" - анонсировал он первую композицию Rollin".

Музыканты исполнили хиты из разных альбомов, в числе которых Gold Cobra, My Way, Nookie, Hot Dog, Boiler и другие. Во многих композициях Дерст заменял прилагательные на слово Moscow - московские.

Специальные гости и каверы

"Вам повезло, вы попали в особенное время. Сегодня 1999 год", - произнес вокалист перед песней My Generation. На композиции Livin" It Up Дерст спустился к зрителям, которые подняли его на руки. 

На сцену поднимались несколько приглашенных гостей. Так, певица Nisha STar спела с Limp Bizkit акустическую композицию Another Day и Panic. Компанию музыкантам составил также фронтмен группы Suicidal Tendencies Майк Мьюир, а флейтист J. D. King сыграл вместе с коллективом песню N2 Gether Now.

Артисты также порадовали фанатов каверами песен группы Nirvana Heart-Shaped Box и Smells Like Teen Spirit.

Старт в Краснодаре

Тур стартовал в краснодарском дворце спорта "Олимп" 16 февраля, 18 февраля группа выступила в "Екатеринбург-Экспо". 20 февраля концерт состоялся в петербургском спорткомплексе "Юбилейный".

Группа Limp Bizkit основана в 1994 году. Коллектив известен жесткой тематикой песен, звуковыми экспериментами и агрессивной манерой исполнения солиста Фреда Дерста. Музыканты Limp Bizkit выпустили пять студийных альбомов, продали более 40 млн копий альбомов по всему миру и трижды номинировались на премию Grammy.

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