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Облачная погода и до 4 градусов тепла ожидаются 23 февраля в Московском регионе

Ночью температура может опуститься до минус 1 градуса

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Облачная погода и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура воздуха составит 2-4 градусов тепла. Ночью ожидается до минус 1 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться от нуля до 5 градусов тепла, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.

В связи с сильным ветром в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

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