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Московские школьники на занятиях 29 февраля смогут найти перспективные месторождения нефти

Мастер-классы пройдут в рамках проекта "Субботы московского школьника"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Участники проекта "Субботы московского школьника" смогут посетить мастер-класс по киригами (объемное моделирование из бумаги), познакомиться с космическими явлениями и найти перспективные месторождения нефти и газа на занятиях 29 февраля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках проекта 29 февраля пройдут бесплатные мастер-классы, лекции и экскурсии. Участников проекта "Субботы московского школьника" ждут мастер-класс по киригами, знакомство с космическими явлениями и клеточными технологиями в медицине", - говорится в сообщении.

Преподаватели Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина покажут, какие бывают современные морские нефтегазовые платформы и буровые суда. В первом МГМУ им. И. М. Сеченова ребятам расскажут о передовых клеточных технологиях и восстановлении поврежденных тканей, а в Российском государственном аграрном университете им. К. А. Тимирязева проведут мастер-класс по искусству киригами: с помощью канцелярских инструментов школьники создадут детальное трехмерное изображение известного архитектурного сооружения.

Также в Московском дворце пионеров (улица Косыгина, д. 17, к. 1) можно будет увидеть гамма-всплески, в школе № 1619 (улица Таллинская, д. 20, к. 4) сыграть в хоккей на траве. В Московском образовательном телеканале (1-й Зборовский переулок, д. 3) с ребятами поделятся секретами успешного интервью, научат, как расположить к себе собеседника и задавать интересные вопросы. Везде для участия необходима предварительная регистрация на сайте столичного департамента образования и науки.

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