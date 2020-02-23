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Пять московских отелей вошли в ежегодный рейтинг Forbes Travel Guide

Впервые высшей отметки "пять звезд" удостоена столичная гостиница Four Seasons Hotel Moscow

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Пять московских гостиниц вошли в рейтинг лучших отелей мира Forbes Travel Guide. Впервые высшей отметки "пять звезд" удостоена столичная гостиница Four Seasons Hotel Moscow, которая открылась в 2014 году, Об этом сообщает пресс-служба Мостуризма.

"В рейтинг лучших отелей мира Forbes Travel Guide 2020 вошли пять московских гостиниц. Впервые высшей отметки "пять звезд" удостоена столичная гостиница Four Seasons Hotel Moscow, которая открылась в 2014 году. Кроме того, отметку "четыре звезды" получили московские Lotte Hotel, The Ritz-Carlton и Ararat Park Hyatt, рейтинг "рекомендовано" присудили гостинице The St. Regis Nikolskaya в Москве", - говорится в сообщении.

В ежегодном рейтинге Forbes Travel Guide отели, рестораны и спа-центры ранжируются по трем категориям: "пять звезд", "четыре звезды" и "рекомендовано". Гостиницы оценивают по 900 критериям: 75% оценки основаны на уровне обслуживания: уборка, еда и бар, общение с гостями, оставшиеся 25% определяются качеством интерьера, отделки и мебели.

"Включение пяти столичных отелей в авторитетный, международный гид - еще одно подтверждение высокого уровня сервиса и успешного развития гостиничной индустрии Москвы. Отмечу, что московские отели регулярно входят в различные отраслевые рейтинги", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Всего в этом рейтинге участвовали около 2 тыс. объектов из 73 стран - отелей, ресторанов и спа-центров. В 2020 году гид присвоил 70 мировым отелям "пять звезд", 120 - "четыре", а 81 рекомендовали к посещению.

Независимый рейтинг лучших отелей, SPA и ресторанов Forbes Travel Guide составляется с 1958 года. Изначально оценивались только гостиницы и кафе США, а позднее рейтинг стал глобальным. С 2009 года гид издается Forbes Media.

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