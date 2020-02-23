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В столичном метро установили мобильный барбершоп

Пассажиры также смогут приобрести в билетных кассах метрополитена тематические билеты "Единый" и карты "Тройка", выпущенные ограниченной серией ко Дню защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Мобильный барбершоп установили в вестибюле станции "Курская" московского метрополитена. В честь праздника 23 Февраля мужчины смогут прямо в метро сделать укладку волос и бороды, сообщается на Едином транспортном портале.

"Московский метрополитен приготовил подарки для мужчин ко Дню защитника Отечества. У мужчин будет возможность прямо в метро сделать укладку волос и бороды. Также они смогут бесплатно получить брендированные галстуки от метрополитена на стойках "Живое общение" в вестибюлях станций "Курская", "Пушкинская" и "Площадь Революции", - говорится в сообщении.

Пассажиры смогут приобрести в билетных кассах метрополитена тематические билеты "Единый" и карты "Тройка", выпущенные ограниченной серией ко Дню защитника Отечества, отмечается на портале.

Барбершоп будет работать 23 февраля в вестибюле станции "Курская" с 12:00 до 14:00 мск. Раздача галстуков начнется 23 февраля в 12:00 мск и закончится с последним розданным подарком.

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Россия
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