Более 400 студентов посетили 23 предприятия Москвы в рамках проекта "Открой#Моспром"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Завершился пятый этап проекта "Открой#Моспром". Более 400 студентов столичных вузов посетили бесплатные экскурсии и мастер-классы на 23 предприятиях и в шести промышленных музеях, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Более 400 студентов Московского политехнического университета, Российского технологического университета, Московского авиационного института, РГУ им. А. Н. Косыгина, МГТУ им. Н. Э. Баумана и других в рамках проекта "Открой#Моспром" прошли бесплатные экскурсии, интеллектуальные игры и мастер-классы на 23 предприятиях и в шести промышленных музеях. Посетители впервые попали на инновационный завод по переработке пластика "Экопласт", стратегическое предприятие ОПК России "Научно-производственное предприятие "Темп" им. Ф. Короткова", а также в музей НПО "Молния", - говорится в сообщении.

Экскурсии также прошли на заводах "Кока-Кола HBC Россия", "Очаково", "Микрон", в кондитерском концерне "Бабаевский", на заводе "Трансмаш", в производственном комплексе "Салют", на кондитерско-булочном комбинате "Черемушки", фабрике "Большевичка".

"Каждый новый этап "Открой#Моспром" привлекает все больше и больше гостей на промышленные предприятия столицы. Мы рады, что проект стал частью культурной жизни города, тому, что люди приходят к нам с семьями, с друзьями, записываются целые группы студентов. Благодаря этому мы понимаем, что тема московской промышленности актуальна и интересна не только для экономики города, но и для его жителей, а также выполняет важную функцию - помогает молодежи выбрать профессию", - приводятся на портале слова заммэра Владимира Ефимова.

Следующий этап "Открой#Моспром" пройдет в апреле.