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Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды

Gод особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Столичные городские службы переведены на усиленный режим работы в связи со снегопадом и порывистым ветром, сообщает пресс-служба заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"По данным синоптиков, сегодня в столице ожидаются ветер порывами до 17 м/сек, мокрый снег и образование гололедицы. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - приводятся в сообщении слова Бирюкова.

Он подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

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