Облачная погода, гололедица и до 4 градусов тепла ожидается в Москве 24 февраля

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками и плюсовая температура ожидают москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, местами ожидаются небольшие осадки. В ночь на вторник температура может опуститься до минус 3 градусов. Синоптики предупреждают, что ночью и с утра местами будет наблюдаться гололедица.

Ожидается ветер западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление будет пониженным и составит около 731 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от нуля до 5 градусов тепла, ночью возможно похолодание до минус 6 градусов.

В связи с гололедицей синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе в ночь с понедельника на вторник.