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Более 3,5 тыс. человек посетили экскурсии в Москве в рамках Международного дня гида

Они прошли с 21 по 23 февраля

МОСКВА, 24 февраля./ТАСС/. Более 3,5 тыс. москвичей и гостей столицы приняли участие в специальной экскурсионной программе в рамках Международного дня гида. Все мероприятия проходили в период с 21 по 23 февраля, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Больше 1,5 тыс. человек отметились на сайте акции только за первые сутки с момента открытия регистрации. Учитывая такой спрос, партнеры проекта решили подготовить дополнительные экскурсии. Всего их с 21 по 23 февраля прошло порядка 130",- приводятся в сообщении слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.

Ряд экскурсий носил тематический характер. Например, они были посвящены развитию спорта в Российской империи, Большому и Малому театрам и даже целым театральным кварталам. В этих мероприятиях приняли участие жители Коломны, Тамбова, Астрахани и Москвы.

Кроме того, большой интерес вызвали экскурсии по знаковым культурным объектам и музеям столицы. Прошло 40 таких мероприятий, в том числе в музее-заповеднике "Царицыно", музее-заповеднике "Коломенское", Музее Михаила Булгакова, Московском музее современного искусства и Московском зоопарке.

Специальную программу для гостей и жителей столицы подготовил Комитет по туризму совместно с Департаментом культуры города Москвы, экскурсионными бюро и ассоциациями. Посетить все мероприятия можно было бесплатно.

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