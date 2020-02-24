Экспозиция "Фото московский транспорт 2019" открылась в галерее "Метро"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Выставка "Фото московский транспорт 2019" открылась в понедельник в галерее "Метро" в Москве. Она подготовлена совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

На выставке представлено 30 работ победителей одноименного фотоконкурса в социальной сети Instagram.

"Более 3 тыс. человек приняли участие в конкурсе #fototransportmos, прошедшем с 21 ноября по 15 декабря 2019 года в социальной сети Instagram. На выставке представлены фотографии победителей в 10 разных номинациях: метро, Московское центральное кольцо, трамвай, автобус, электробус, такси, каршеринг, велопрокат, Московские центральные диаметры, транспортная инфраструктура", - уточнили в пресс-службе.

Вход на выставку в галерее свободный. Она будет открыта до 24 марта во время работы метрополитена - с 06:00 до 01:00.

Галерея "Метро" постоянно работает на станции "Выставочная" с 2005 года. За время работы этого выставочного пространства пассажиры метрополитена смогли увидеть множество различных тематических выставок.