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Собянин сообщил, что парк развлечений "Остров мечты" готов к встрече гостей

Открытие парка запланировано на 29 февраля

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Крытый тематический детский парк развлечений "Остров мечты", открытие которого запланировано на 29 февраля, готов к встрече гостей, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте. Строительство парка началось в 2017 году в Нагатинской пойме.

"В ближайшие дни мы откроем "Остров Мечты" - крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений. Нагатинская пойма - еще несколько лет назад полузаброшенная территория на берегу Москвы-реки - станет новой точкой притяжения на карте столицы. Создание "Острова мечты" начиналось со строительства на Замоскворецкой линии метро новой станции "Технопарк" и уникального для Москвы пешеходного перехода с траволатором через проспект Андропова. В результате путь от метро до "Острова мечты" сократился до 6-8 минут. "Остров Мечты" готов к встрече гостей", - говорится в сообщении.

По словам мэра, в ходе работ по созданию парка открыли новый мост через Москву-реку, связавший Нагатинскую пойму с районом Печатники - от метро "Кожуховская" до "Острова мечты" можно добраться примерно за 10 минут, минуя проспект Андропова. "В планах на ближайшие годы - открыть в Нагатинской пойме вторую станцию метро "Парк чудес" в составе будущей Бирюлевской линии", - добавил мэр.

Сам парк разбит на тематические зоны, среди которых улица Рима с фасадом Колизея, улица Лондона, улица Барселоны с фасадом "Дома костей" Антонио Гауди, "Замок Снежной королевы" с аттракционом "Ледяная карусель", "Деревня Смурфиков" с аттракционом "Сумасшедшее изобретение мастера", "Отель Трансильвания" и др. Также установлены аттракционы "Заброшенный дом", "Гонка будущего", "Башня Гаргамеля". "Сердце Городского променада - площадь Москвы. Площадь Москвы накрывает самый большой в Европе стеклянный купол (8,6 тыс. кв. м)", - отметил мэр.

Под крышей парка будут работать концертный зал Dream hall и большой кинотеатр-мультиплекс на 17 залов. На прилегающей территории создан ландшафтный парк с фонарями и дорожками, спускающимися к набережной, обустроены детские площадки. "Высажено более 820 деревьев и кустарников. Весной в парке разобьют газоны, станет много зелени, уюта и комфорта", - говорится в сообщении.

"Остров мечты" - крупнейший в Европе и Азии всесезонный крытый тематический детский парк площадью около 240 тыс. кв. м с пропускной способностью около 12 млн человек в год, а также первый в России городской курорт - туристическая достопримечательность, расположенная на берегу Москвы-реки.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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