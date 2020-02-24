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Олимпиада по русскому языку для детей-инвалидов пройдет 14 марта в 14 школах Москвы

Для глухих и слабослышащих участников организуют сурдоперевод

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Городская олимпиада "Знаем русский язык - 2020", которая в этом году проходит уже шестой раз, состоится 14 марта на площадках 14 школ. К участию приглашаются четвероклассники с особыми образовательными потребностями, которые учатся по адаптированным программам, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"В Москве 24 февраля стартовала регистрация на олимпиаду "Знаем русский язык - 2020". К участию приглашаются четвероклассники с ограниченными возможностями здоровья. Олимпиада состоится 14 марта на площадках 14 школ, в этом году она посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.

Как уточняется на портале, во время выполнения заданий для глухих и слабослышащих детей будет организован сурдоперевод, а слабовидящие учащиеся смогут использовать видеоувеличители и другое специальное оборудование. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут рассчитывать на помощь тьютора или ассистента при оформлении ответов. У слепых детей есть возможность выполнить олимпиадные задания с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля.

На основе рассказа, написанного директором столичной музыкальной школы - фронтовиком, писателем и музыкантом, созданы два варианта заданий. Они включают лингвистические тесты, задачи и творческие вопросы. Их разработали специалисты Городского методического центра совместно с сотрудниками Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, отмечается в сообщении.

Регистрация на участие в олимпиаде продлится до 8 марта на сайте Городского методического центра.

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