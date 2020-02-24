Источник: более 1 тыс. человек эвакуировали из ТЦ "Саларис" из-за сообщения о минировании

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил в администрацию ТРЦ "Саларис" на Киевском шоссе в Новой Москве о минировании этого учреждения, из торгово-развлекательного центра эвакуированы более 1 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил в администрацию ТЦ "Саларис" об угрозе взрыва. На место происшествия выехали специалисты экстренных служб. В целях обеспечения безопасности из здания торгового центра эвакуированы более 1 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".