В Театре Наций пройдет благотворительный концерт с участием его худрука Евгения Миронова

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ежегодный благотворительный концерт "Жизнь в движении" в шестой раз пройдет во вторник в Государственном Театре Наций в Москве. Перед зрителями выступят художественный руководитель театра народный артист России Евгений Миронов, заслуженные артисты РФ Анатолий Белый, Ирина Пегова и Юлия Пересильд.

Традиционной темой концерта является преодоление, в этом году участники концерта раскроют ее на примере судеб известных личностей. Артисты представят истории знаменитого ученого Стивена Хокинга, художницы Фриды Кало, писателя Ника Вуйчича и летчика-героя Великой Отечественной войны Алексея Маресьева. Рассказы будет дополнять музыка великих композиторов в исполнении Столичного симфонического оркестра под управлением дирижера, номинанта Grammy 2019 Владимира Горбика. Солировать будет оперная певица Карина Демурова.

"Нет и не может быть ограничений для человека с ограниченными возможностями. Мы все равны. Этот концерт - пример того, как надо бороться ради исполнения своей мечты и верить", - приводит пресс-служба Театра Наций слова его худрука и соучредителя фонда "Жизнь в движении" Евгения Миронова.

Режиссером концерта выступил Сергей Сотников. Цель мероприятия - поднять социальные вопросы, что есть преодоление для каждого человека, что есть ограниченные возможности и как выйти за их пределы, реализуя себя в современном обществе. Вырученные от концерта средства будут направлены на реализацию главной программы фонда "Жизнь в движении" - "Хочу ходить".

Фонд "Жизнь в движении" создан в 2014 году в поддержку детей с ограниченными возможностями. Учредители - Наталья Шагинян-Нидэм и Евгений Миронов. Главная программа фонда "Хочу ходить" помогает детям приобрести протезы, встать на ноги, получить необходимое образование и навыки, адаптироваться в обществе. В мае 2019 года фонд открыл Детский центр протезирования "Хочу ходить", где на сегодняшний день 12 детей обрели протезы и прошли реабилитацию. Ежегодно фонд со своими подопечными совершает восхождения на Килиманджаро, Эльбрус, доходит до базового лагеря Эвереста и проводит в Крыму скальный лагерь "Путь к вершинам".